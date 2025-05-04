Önce Tiktok sonra Googl’a ceza yağdı!

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, sosyal medya platformu TikTok'a kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 530 milyon Euro ceza kesti. TikTok'un Avrupa'daki platform kullanıcılarının kişisel verilerini Çin'e göndermesinin yasalara uyumunun soruşturulduğu belirtilen açıklamada, aktarımlarla ilgili olarak kullanıcılara bilgi sağlanması ile şeffaflık kriterlerine uyumun incelendiği belirtildi.



Bu arada Avrupa Birliği (AB), geçen ay Alphabet'i hedef alan yeni bir soruşturma başlatmıştı. Google, Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle 35 milyar dolara varan bir para cezasıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.



AB, bir şirkete yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası kesebiliyor. Tekrarlanan ihlaller durumunda bu oran yüzde 20'ye kadar çıkabiliyor. Alphabet'in geçtiğimiz yıl 350 milyar doların üzerinde ciro elde ettiği bir gerçek. Google yetkililerinin bir haftadır AB yetkilileriyle görüştüğü ancak ceza konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediği belirtildi.

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