Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazilerde alternatif ürün olarak üretimine başlanan hibrit enginar, rekoltesiyle memnun etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında atıl durumdaki arazilerde hibrit enginarın demonstrasyon dikimi yapıldı.



Yüzde 75 hibe olarak verilen hibrit enginar fideleriyle arazilerini ekonomiye kazandıran 21 çiftçi, bölgeye uyum sağlayan ürünün hasadına başladı. Enginarın Muğlalı çiftçiler için gelir kaynağı olması ve üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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