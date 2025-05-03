Bakanlık 19 bin sağlık personeli alınacağını müjdeledi!

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.



BAŞVURU BAŞLADI

Adaylar başvurularını, dünden itibaren 8 Mayıs tarihine kadar, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sağlık Bakanlığı ayrıca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İlana göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek. Başvurular, İŞKUR "esube.iskur.gov. tr" adresi üzerinden 5- 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.



3.658 İŞÇİ ARANIYOR

Temizlik görevlisi 3.170

Güvenlik görevlisi 240

Klinik destek el. 242

Aşçı 6



EN ÇOK HEMŞİRE ALINACAK

Hemşire 7.597

Tekniker (İlk ve Acil Yardım) 1.786

Ebe 1.280

Tekniker (röntgen) 963

Tekniker (tıbbi sekreter) 416

Tekniker (ağız diş sağlığı) 397

Tekniker (laboratuvar) 314

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