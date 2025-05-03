PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık 19 bin sağlık personeli alınacağını müjdeledi!

Bakanlık, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Branşlar açıklanırken, başvuru süreci de başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Bakanlık 19 bin sağlık personeli alınacağını müjdeledi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

BAŞVURU BAŞLADI
Adaylar başvurularını, dünden itibaren 8 Mayıs tarihine kadar, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sağlık Bakanlığı ayrıca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İlana göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek. Başvurular, İŞKUR "esube.iskur.gov. tr" adresi üzerinden 5- 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

3.658 İŞÇİ ARANIYOR
Temizlik görevlisi 3.170
Güvenlik görevlisi 240
Klinik destek el. 242
Aşçı 6

EN ÇOK HEMŞİRE ALINACAK
Hemşire 7.597
Tekniker (İlk ve Acil Yardım) 1.786
Ebe 1.280
Tekniker (röntgen) 963
Tekniker (tıbbi sekreter) 416
Tekniker (ağız diş sağlığı) 397
Tekniker (laboratuvar) 314

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 9 ay sonra KKTC’ye gidiyor! Program yoğun: TEKNOFEST’i ziyaret edip yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirecek
20 milyona yeni maaş: Memur ve emeklilerin Temmuz artışı ile ilgili ilk ipucu için tarih belli oldu!
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Bakan Bayraktar’dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber’de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda önemli açıklamalar
AK Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz
CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek
İsrail Suriye’nin 5 ilini hedef aldı! En az 12 hava saldırısı gerçekleştirdi!
Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya zirvesinde açıkladı: Hedefimiz doğal gaz ve petrol aramalarında küresel aktör olmak
Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
Fenerbahçe’den milli takımı şoke eden yıldız için transfer hamlesi
CHP otobüsü dur ihtarına uymadı polisin üzerine sürdü! Acımasız saldırının hesabı sorulacak | CHP otobüsünün şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı | Netanyahu’dan Dürzi liderle görüşme
Altın gibi coğrafya! Kritik zirvede açıklandı: Türkiye’nin rezervi 6.500 tondan fazla
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya’nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz
Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık
Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...