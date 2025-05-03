Bakanlık 19 bin sağlık personeli alınacağını müjdeledi!

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
BAŞVURU BAŞLADI
Adaylar başvurularını, dünden itibaren 8 Mayıs tarihine kadar, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sağlık Bakanlığı ayrıca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İlana göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek. Başvurular, İŞKUR "esube.iskur.gov. tr" adresi üzerinden 5- 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
3.658 İŞÇİ ARANIYOR
Temizlik görevlisi 3.170
Güvenlik görevlisi 240
Klinik destek el. 242
Aşçı 6
EN ÇOK HEMŞİRE ALINACAK
Hemşire 7.597
Tekniker (İlk ve Acil Yardım) 1.786
Ebe 1.280
Tekniker (röntgen) 963
Tekniker (tıbbi sekreter) 416
Tekniker (ağız diş sağlığı) 397
Tekniker (laboratuvar) 314