Mevduatta stopaj oranları değişmedi

Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarında bir değişikliğe gidilmedi ve süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. Son değişiklik 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yapılmıştı. Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10'a çıkarılmıştı.

Öte yandan devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde 0 indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek.