Ekonomi gündemi hızlanacak! Veriler peş peşe açıklanacak

Türkiye'yi bu ay yoğun bir veri gündemi bekliyor. İlk veri bugün gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bugün Diyarbakır'da Nisan ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. 5 Mayıs tarihinde Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 9 Mayıs'ta da Mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Merkez Bankası da 13 Mayıs'ta Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

BÜYÜME AÇIKLANIYOR

16 Mayıs tarihinde Nisan ayı konut satış ve birinci çeyrek iş gücü istatistikleri, 20 Mayıs'ta söz konusu aya ilişkin tüketici güven endeksi ve Mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi sonuçları duyurulacak. Mayıs ayının son iş gününde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile Nisan ayı iş gücü istatistikleri kamuoyuyla paylaşılacak.



ŞİMŞEK'İN AJANDASI YOĞUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ABD temaslarının ardından bu ay da yoğun görüşme trafiği bekliyor. Brüksel'de Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na katılması beklenen Şimşek, Londra'da da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın düzenleyeceği foruma iştirak edecek. Şimşek'in gündeminde Katar Ekonomi Forumu ve İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantıları da yer alıyor.



GÖZLER MERKEZ'DE

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. Faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alması öngörülüyor. Başkan Karahan, 22 Mayıs'ta bu yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu kamuoyu ile paylaşacak. Merkez Bankası, 30 Mayıs'ta ise Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.