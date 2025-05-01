Türk Telekom’dan gençlere staj fırsatı!

Türk Telekom, "START Stajım" programında başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Programa katılan gençler, bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi, insan kaynakları, finans, mobil uygulamalar ve web tabanlı hizmetler gibi farklı disiplinlerde deneyim kazanma fırsatı buluyor.



Programı başarıyla tamamlayanlar ise uzun dönem stajın ardından mezuniyetleriyle Türk Telekom'da tam zamanlı çalışma şansına sahip olabiliyor. START Stajım'da açılan kontenjanlara, üniversite 3. sınıfta öğrenim gören, staj yapmak istediği alanda eğitim alan, iyi derecede İngilizce bilen ve 25 yaşını aşmamış genç yetenekler 7 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.



Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, "Programla gençlerimize kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz" dedi.

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