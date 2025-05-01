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Turizm geliri rekor kırdı!

Türkiye, ilk çeyrekte 2025'te turizmde rekor gelir seviyesine ulaştı. İlk çeyrekte turizm gelirinin yüzde 5.6 artışla 9.5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 hedefinin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunun altını çizdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Turizm geliri rekor kırdı!

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk çeyrek itibarıyla 2025'te turizmde rekor gelir seviyesine ulaşıldığını söyledi. İlk çeyrekte turizm gelirinin yüzde 5.6 artışla 9.5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Ersoy, 2025 hedefinin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunun altını çizdi.

Bakan Ersoy, "İlk çeyrekte 8.9 milyon ziyaretçi ağırladık. Yıl sonu ortalamasına baktığımız zaman hedefimizde yüzde 4.4'lük artış olduğunu düşünüyoruz. Ocak ayını yüzde 5.5'lik artışla kapattık. Şubat ayında takvimsel faktörler oldu. Mart ayına baktığımızda ramazan döneminde bölgesine göre yüzde 20'ye varan azalışlar oluyor. Nisan ayı çok iyi başladı. Yüzde 6 büyümeyle kapatacak gibi gösteriyor. Mayıs ve Haziran rezervasyonlarına baktığımızda Türkiye yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor" dedi.

İlk üç aydaki turist dağılımına bakıldığında İran'dan 733 bin, Rusya Federasyonu'ndan 601 bin, Almanya'dan 572 bin, Bulgaristan'dan 506 bin, Birleşik Krallık'tan ise 304 bin ziyaretçinin geldiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Yabancı turist kaynaklı kişi başı gecelik geliri önemsiyoruz. 2017'de 75 dolarla devralmışız, 2024'te 108 dolara kadar çıkmış. Bu sene ise ilk çeyrekte 116 dolara çıkmış. Yıl ortalaması için beklentimiz ise 117 dolar."

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