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Eski ehliyetini yenilemeyenlere ceza: Süreyi kaçıranlar ehliyetini kaybedecek!

Eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişinin, eğer üç ay içinde yenileme yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Yenileme ücreti de 7 bin 423 lira artacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Eski ehliyetini yenilemeyenlere ceza: Süreyi kaçıranlar ehliyetini kaybedecek!

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Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

ŞİMDİ 15 TL
Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak. Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için Temmuz sonuna kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak. Bu kapsamda, vatandaşların Temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, ALO 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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