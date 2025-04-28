Fırsatçıların ürünleri satışa kapatıldı!

İstanbul'u sarsan deprem sonrasında vatandaşlar özellikle başta çadır olmak üzere fener, şarj aleti, termos gibi ürünlere akın ederken, bazı e-ticaret sitelerinde fahiş fiyat artışlarına gidildiği ortaya çıktı.



Acil durum ihtiyaçlarını e-ticaret siteleri üzerinden karşılamak isteyen vatandaşlar, fahiş fiyat artışlarına tepki gösterirken; sektör temsilcileri de önlem almak için harekete geçti.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Tüketicileri fırsatçılara karşı korumak için çeşitli önlemleri şimdiden hayata geçirdik. Örneğin biz PttAVM bünyesinde bir komite kurduk. Acil durum ihtiyaçlarına ilişkin ürünler anlık takip ediliyor. Fiyat artışlarında anormallik tespit edildiği anda ürün satışa kapatılıyor" dedi.



ÖNLEMLER ALINDI

Sektör olarak kendi önlemlerini aldıklarının altını çizen Çevikoğlu, "ETİD üyesi firmalarımız kendi iç denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor" diye konuştu.

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