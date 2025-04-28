Deprem sonra iş yerinde güvenli nasıl sağlanmalı? Deprem nedeniyle işin durması halinde işçinin ne gibi hakları vardır?

Çalışanlar, deprem sonrası yapılan işe gelme çağrısına uymazsa işten çıkarılabilir mi?

Yıkım ve can kayıplarına yol açan depremler, çalışma hayatını da doğrudan etkiliyor. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem de felakete yakalanan çalışanların haklarının neler olduğunu gündeme getirdi. İşte detayları:



Çalıştığı işyeri binası hasar görenlerin çalışmama hakkı var mı?

Deprem nedeniyle işyerinin hasar görmesi halinde o işyerine girilmez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak zorunda. İş zaten zorunlu olarak durduğu için işverenin çalışanlarını işyerine çalışmak için çağırması yasal değildir. En kısa sürede işyeri binasının risk değerlendirilmesi yapılmalı, bu işlem sonuçlanıncaya kadar çalışmaya ara verilmeli. Tüm tedbirlerin sağlanması halinde iş başı yapılabilir. Tutanakla durum tespiti yapılıp tedbir alınıncaya kadar işçi çalışmaktan kaçınabilir.



Deprem nedeniyle işin durması halinde işçinin ne gibi hakları vardır?

İşçi, çalıştığı yerde bir haftadan fazla süre işin durmasına neden olacak zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa sözleşmesini haklı fesihle sonlandırabilir. Deprem bu zorlayıcı nedenler arasındadır. İşçi çalışılmayan bir haftalık sürede her gün için yarım ücret talep edebilir. Bu süre sonunda sözleşmeyi feshedebilir, tazminatını isteyebilir. Deprem sonrasında işçinin işini kaybetme endişesi yaşamaması için, kısa çalışma ödeneği ve belli süre için fesih yasağı konulması gibi tedbirler alınabilir.

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