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AXA Türkiye'den genç yeteneklere staj desteği!

AXA Türkiye, genç yetenekleri sigorta sektörüne kazandırmak amacıyla "AXIS" ve "EXEN" isimli iki ayrı staj programını öğrencilerin başvurusuna sundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
AXA Türkiye’den genç yeteneklere staj desteği!

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AXA Türkiye, genç yetenekleri henüz öğrenim hayatları devam ederken sigorta sektörüne kazandırmak amacıyla "AXIS" ve "EXEN" adlı iki farklı staj programı sunuyor.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği uçtan uca yapılandırılmış uzun dönemli genç yetenek programlarıyla, kendisinin yanı sıra sigorta sektörünün ihtiyaç duyacağı insan kaynağına yatırım yapan AXA Türkiye'nin İstanbul'daki genel müdürlük departmanlarında görev alacak üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği AXIS Genç Yetenek Programı, katılımcılara gerçek bir iş deneyimi sunarken, profesyonel iş hayatını yakından tanıma, becerilerini geliştirme ve sektörle iç içe olma fırsatı tanıyor.

Sınırlı sayıda kontenjana sahip programda, adaylardan yüksek motivasyon, öğrenmeye ve gelişim odaklı bir yaklaşıma sahip olması bekleniyor. Programın staj başvuruları, 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Şirketin bölge organizasyonunu yakından tanımak isteyen gençler için tasarlanan EXEN Genç Yetenek Programı ise bölge müdürlüklerindeki satış ve teknik ekipler tarafından yürütülüyor. Gençlerin sahadaki işleyişi öğrenmeleri açısından önemli bir fırsat sunan programa, 1-31 Mayıs arasında başvuru yapılabilecek.

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