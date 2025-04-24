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AXA Türkiye’den genç yeteneklere staj programı fırsatı

Genç Yetenek Programı kapsamında AXA Türkiye, bu yıl da AXIS ve EXEN isimli iki farklı staj programı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
AXA Türkiye’den genç yeteneklere staj programı fırsatı

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AXA Türkiye, genç yetenekleri henüz öğrenim hayatları devam ederken sigorta sektörüne kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Genç Yetenek Programı kapsamında bu yıl da AXIS ve EXEN isimli iki farklı staj programı sunuyor. Gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve uçtan uca yapılandırılmış uzun dönemli genç yetenek programlarıyla, sadece AXA Türkiye'nin değil, sektörün de ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yatırım yapılıyor.

AXA Türkiye, bu programlar aracılığıyla gençlerin gelişimlerine katkı sunarak onları hem geleceğe hem de sigorta dünyasına hazırlıyor. AXA Türkiye'nin İstanbul'daki Genel Müdürlük departmanlarında görev alacak üniversite öğrencileri için kurgulanan AXIS Genç Yetenek Programı, gençlere gerçek bir iş deneyimi edinirken iş dünyasını yakından tanıma ve profesyonel becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

AXIS başvuruları 5 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Sınırlı sayıda kontenjana sahip programda, adaylardan yüksek motivasyon, öğrenmeye istekli olma ve gelişim odaklı bir yaklaşıma sahip olmaları bekleniyor. AXA Türkiye'nin bölge organizasyonunu yakından deneyimlemek isteyen genç yetenekler için tasarlanan EXEN Genç Yetenek Programı, Bölge Müdürlüklerindeki Satış ve Teknik ekipleriyle birlikte yürütülüyor ve gençlerin sahadaki işleyişi öğrenmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor. EXEN başvuruları 1 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

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