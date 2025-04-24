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18 yaş altı BES’te en fazla katılımcı sıfır yaşta

Erken BES'in önemini vurgulayan Sincek, Yılın ilk çeyreğinde 18 yaş altı BES verilerini değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
18 yaş altı BES’te en fazla katılımcı sıfır yaşta

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Yılın ilk çeyreğinde 18 yaş altı BES verilerini değerlendiren Sincek, "Ailelerin çocukları için erken yaşta finansal güvence oluşturma isteği, uzun vadeli tasarruf bilincinin artmasına ve sistemin daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlıyor. Ailelerin ve gençlerin ilgisiyle sektörde önemli bir kilometre taşı haline gelen Erken BES ürünümüzde 167 binin üzerinde sözleşmeye ulaştık" dedi.

Türkiye'de tasarruf farkındalığının güçlenmesinde 18 yaş altına yönelik Erken BES'in önemini vurgulayan Sincek, "Sektör genelinde 1,5 milyona yaklaşan katılımcı sayısına baktığımızda en fazla katılımın 135 bin 225 ile sıfır yaşta olduğunu görüyoruz. Katılım Emeklilik olarak Erken BES'te 111 bini aşan katılımcı sayımız ile sektöre öncülük ederken aynı zamanda yaptığımız teknoloji yatırımlarıyla farklı ihtiyaçlara yanıt veren, yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak geniş fon yelpazesi ve yatırım seçenekleriyle farklı risk profillerine sahip katılımcılara hitap ettiklerin vurguladı.

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