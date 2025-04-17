Ev satışları hareketlendi: Tarihin en yüksek ikinci ilk çeyrek performansı!

Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.1 artarak 110 bin 795 oldu. Ocak- Mart döneminde ise satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında satılan konut sayısı, tarihin en yüksek ikinci ilk çeyrek performansına ulaştı.



En yüksek satış, konut kredisi kampanyalarının olduğu 2020'nin ilk çeyreğinde 341 bin 38 adet olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.5 artarak 18 bin 225 oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN