Başkan Erdoğan’ın müjdesinin ardından atama takvimi belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 bin sözleşmeli öğretmen atama müjdesinin ardından takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacak.



Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak. Alanlar itibarıyla kontenjan dağılımının yer alacağı duyuru, yarın ilan edilecek.



Başvurular da 21 Nisan-5 Mayıs arasında alınacak. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta ilan edilecek. Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

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