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Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak?

İşten ayrılanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ödenirken, çalışırken sağlanan ek ödemeler de alınacak parayı yükseltiyor. Tazminat hesabı Temmuz’da da değişiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak?

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Çalışanların en önemli güvencelerinden biri kıdem tazminatı. İşten ayrılan çalışanlar belli şartlarla bu ödemeye hak kazanıyor. Hesaplama da son ücret üzerinden yapılıyor. Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Bu da Temmuz'da değişiyor. İşte detayları...

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

Kimler kıdem tazminatına hak kazanabiliyor?
Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir hak. Bu kapsamda 4/a'lılar, yani eski adıyla SSK'lılar yer alıyor. Kıdem tazminatı şu hallerde ödeniyor: İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi; işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi; askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma; emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma; kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılması; işçinin ölümü.

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

Nasıl hesaplanıyor?
Hesap, son giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından binde 7.59 damga vergisi kesiliyor.

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

Ek ödemeler nasıl dahil ediliyor?
Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, bir güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay kararları göre, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödeme dikkate alınıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk 3 ikramiyeyi 25 bin, sonuncuyu 30 bin lira olarak almışsa, 4'ü de 30 bin liradan ödenmiş kabul ediliyor.

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

Tam yılı aşan süreler katılır mı?
Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Örneğin; 1 yıl 6 ay çalışan bir asgari ücretli işçi için hesap şöyle gerçekleştirilecek:

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

Brüt ücret: 26.005,50 TL
1 yıllık tazminat tutarı: 26.005,50 TL
6 aylık tazminat: 26.005,50 / 12 x 6 = 13.003,75 TL
Toplam: 39.005,25 TL
Damga vergisi: 296,05 TL
Ödenecek tazminat: 39.301,30 TL

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

Not: Damga vergisi kesilmiştir.

Tazminatta neler değişecek?
Yıl içinde maaşları artırılan çalışanların tazminatı yükselecek. Asgari ücretlilerin tazminatı ise yıl içinde ara zam yapılırsa artacak. Mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeniyor. Tazminat tavanına Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre memur zammı yüzde 16.8 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı 54 bin 493 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en çok 54 bin 79 lira verilecek.

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