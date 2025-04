Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



Not: Damga vergisi kesilmiştir.



Tazminatta neler değişecek?

Yıl içinde maaşları artırılan çalışanların tazminatı yükselecek. Asgari ücretlilerin tazminatı ise yıl içinde ara zam yapılırsa artacak. Mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeniyor. Tazminat tavanına Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre memur zammı yüzde 16.8 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı 54 bin 493 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en çok 54 bin 79 lira verilecek.

