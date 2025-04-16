Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



Ek ödemeler nasıl dahil ediliyor?

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, bir güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay kararları göre, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödeme dikkate alınıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk 3 ikramiyeyi 25 bin, sonuncuyu 30 bin lira olarak almışsa, 4'ü de 30 bin liradan ödenmiş kabul ediliyor.

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



Tam yılı aşan süreler katılır mı?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Örneğin; 1 yıl 6 ay çalışan bir asgari ücretli işçi için hesap şöyle gerçekleştirilecek:

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



Brüt ücret: 26.005,50 TL

1 yıllık tazminat tutarı: 26.005,50 TL

6 aylık tazminat: 26.005,50 / 12 x 6 = 13.003,75 TL

Toplam: 39.005,25 TL

Damga vergisi: 296,05 TL

Ödenecek tazminat: 39.301,30 TL

Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



Not: Damga vergisi kesilmiştir.



Tazminatta neler değişecek?

Yıl içinde maaşları artırılan çalışanların tazminatı yükselecek. Asgari ücretlilerin tazminatı ise yıl içinde ara zam yapılırsa artacak. Mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeniyor. Tazminat tavanına Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre memur zammı yüzde 16.8 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı 54 bin 493 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en çok 54 bin 79 lira verilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN