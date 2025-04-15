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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı!

Ons altın dün de 3 bin 245 dolara kadar çıkarak yeni rekor kırarken, bankalar tahminlerini güncellemeyi sürdürdü. Son olarak Goldman Sachs yıl sonu tahminini 3 bin 700 dolara çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı!

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Altın fiyatları yeni haftaya da hareketli başladı. Ons altın 3 bin 245 doları görerek rekor tazeledi. Geçen hafta yüzde 6'dan fazla değer kazanan altın, rekor seviyeyi gördükten sonra 3 bin 207 dolara kadar geriledi. Gram altın da 3 bin 923 lira seviyesinde işlem gördü. Altındaki hareketlilik yakından izlenirken, tahminler de güncellenmeye devam ediliyor.

Son olarak ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altın tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Banka, 2025 sonu altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltirken, 2026 ortası tahmini ise 4 bin dolara çıkarıldı.

Geçen hafta da UBS analistleri, ons başına fiyatın bu yıl içinde 3 bin 500 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Commerzbank ise 2025 sonu için altın fiyatı beklentisini önceki 2 bin 850 dolar seviyesinden 3 bin dolara çıkardı. Geçen hafta başında Deutsche Bank da 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyatı beklentilerini sırasıyla 3 bin 139 ve 3 bin 700 dolar olarak güncelledi.

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