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Bakan Bolat: Ticaret savaşları harekete geçirdi! ABD pazarında yeni fırsatlar

Dünyada ortalığın toz duman olduğunu, Türkiye’nin ise avantajlı konumda olduğunu belirten Ticaret Bakanı Bolat, ‘Firmaların telefonları çalmaya başladı’ dedi. Bolat, ABD pazarında yeni fırsatlar için harekete geçtiklerini söyledi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Bakan Bolat: Ticaret savaşları harekete geçirdi! ABD pazarında yeni fırsatlar

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 13 Nisan'da Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak EXPO 2025'e ilişkin İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, Türkiye'nin, 18 çeyrektir art arda büyüme trendini devam ettirdiğini, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu, satın alma gücü paritesine göre de 11'inci büyük ekonomi olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)

Bolat, "Türkiye'nin ekonomik büyüme mimarisini dışa açık büyüme modeli üzerine inşa ettik. Her ne pahasına olursa olsun mal ve hizmet ihracatını artırarak yatırım, üretim, istihdam ve döviz kazanma hedefleri yolunda hızlı koşu içindeyiz. Dünya ticaret savaşlarının en yoğun bir şekilde artık yapıldığı, hızlandığı ve neredeyse kontrolün de ciddi manada kaybedildiği bir süreçte biz yine ihracata dayalı büyüme modeliyle yola devam edeceğiz. Buradan taviz vermeyeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)

'BÜYÜK HEDEFLER PEŞİNDEYİZ'
ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koştuklarını ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi için çok yönlü politikaların hazırlandığını dile getiren Bolat, "Afrika ile yakınlaşma, yeniden Asya, uzak ülkeler ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejilerimiz var. AB'yle Gümrük Birliği'ni, sorunlarını çözüp, Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne genişletme hedefimiz var" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)

Dünyada ortalığın toz duman olduğunu söyleyen Bolat, "Bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Birinci vazifemiz bu. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine ileri hamleler yaparak ihracatımızı artırmak.Kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bolat, "ABD'nin getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi olumlu gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi görece daha avantajlı konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik" diye konuştu.

Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek, "Bu nedenle çok yönlü ticaret diplomasisi yürüteceğiz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin avantajlı olabileceği sektörlere ilişkin soru üzerine Bolat, şöyle konuştu: "Bazı sektörlerde firmalar telefonlarının çaldığını söylemeye başladı. Fiyat, üretim, kapasite soruyorlar. Büyük sipariş geldiğinde firmalarımız tedariki kolayca karşılayamayabilir. Burada şirketlerimizi işlerini birleştirmeye de davet ediyoruz. Büyük siparişler geldiğinde birlikte karşılasınlar."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)

OSAKA'DA DEV TANITIM
Bakan Bolat, EXPO 2025 Osaka'da 900 metrekarelik büyük bir Türkiye pavilyonunun olduğunu belirterek, "Ülkemizin zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanladığımız bir pavilyonumuz orada bulunmakta. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türkiye Milli Günü olarak Osaka'da, Japonya'da kutlayacağız" dedi. Etkinliğin 6 ay süreceğini ve 25 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade eden Bolat, "Dünyanın en büyük ticaret, tanıtım ve turizm buluşmasına biz de Türkiye olarak iştirak edeceğiz" dedi. Etkinlik için devletin bütçesinden tek kuruş çıkmadığını vurgulayan Bolat, sponsorlara teşekkürlerini iletti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)

Bir çalışma grubu oluşturduklarını belirten Bolat, "Gerek ürünler, sektörler bazında gerekse müzakereler bazında çok yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz" dedi.

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