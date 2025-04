Trendyol’un 2030 hedefi 8 milyar dolar!

Trendyol, 2030 yılına kadar teknoloji, pazarlama ve lojistik yatırımlarıyla ihracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve 18 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Doğu Avrupa operasyonlarının birinci yılı doldurması vesilesiyle Budapeşte'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'deki üreticilerimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi ve kalitesi tüm dünyada tescilli 'Made in Türkiye' etiketli ürünlerimizi e-ihracat yoluyla dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz" dedi.



400 BİN SATICI

Türk ürünlerinin dünyayla buluşması için köprü olmaya devam ettiklerini ifade eden Çetin, bu yılki ihracat hedeflerinin 2.5 milyar dolar olduğunu söyledi. Çetin, Trendyol'un 2025 yılı Doğu Avrupa bölgesi hedefinin ise aktif kullanıcı sayısında 4 milyon, sipariş sayısında 12 milyona ulaşmak olduğunu kaydetti. Şu anda 400 bin satıcılarının 120 bininin ihracat yaptığını aktaran Çetin, yurt dışı satıcı sayısını önümüzdeki dönemde 250 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.



1 MİLYAR $ YATIRIM

Şirketin e-ihracattaki büyüme stratejisi için son 1 yılda teknoloji, lojistik ve pazarlama gibi alanlara 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarının altını çizen Çetin, "Ticaret Bakanlığımız 2030'a kadar ülkemizin ihracatının yüzde 10'unu e-ihracat aracılığıyla yapma hedefini belirledi. Biz de bu hedefe büyük katkı yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızın odağında e-ihracat olmaya devam edecek. Ülkemizin üretim gücünü ve potansiyelini dünyayla buluşturmak en önemli hedefimiz" diye konuştu.



İLK YERLİ YAPAY ZEKA DİL MODELİ

Trendyol'un öncü bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Çetin, şöyle devam etti: "Girdiğimiz her pazarda kurduğumuz altyapı için ciddi ölçekte teknoloji ve yazılım geliştirmesi ihtiyacı oluşuyor. Biz bunu Türkiye'deki 2 binin üzerinde yazılım mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Dış pazarda en önemli konulardan biri de dil. Her girdiğimiz ülkede, oranın yerel dilinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da Türkiye'deki ilk yerli yapay zekâ dil modelini (LLM), Trendyol olarak biz oluşturduk. Böylece bir üretici satış yapmak istediği ülkenin dilini bilmese de ürünlerini platforma yükleyebiliyor, gelen soruları yanıtlayabiliyor."



İSTANBUL HAVALİMANI'NA E-LOJİSTİK ÜSSÜ KURUYOR

İstanbul Havalimanı İGA'da yeni bir operasyon merkezi yatırımına başladıklarını aktaran Çetin, "İnşaatı bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkez ile uzun vadede şirketimizin kapsayıcı büyüme amacına ve 2030 hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

