Vergilerde beyanname dönemi başlıyor: Nisan sonuna kadar ödenebilecek!

Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi bugün başlıyor. Bu çerçevede, mükellefler Nisan sonuna kadar 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisini beyan edebilecek. Kurumlar vergisi de yine 1-30 Nisan döneminde ödenecek.



YÜZDE 5 İNDİRİM

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılıkta faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor.



Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

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