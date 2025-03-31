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Emine Erdoğan'dan BM'de Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı!

2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi ile 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar enerji tasarrufu sağlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Emine Erdoğan’dan BM’de Emine Erdoğan’dan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' ile Türkiye pek çok alanda tasarruf sağlayıp ekonomiye ve geleceğe yatırım yaptı.

Projeyle 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36.08'e çıkarıldı, bu yıl da yüzde 60'a yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca 25 milyon kişiye 'sıfır atık' eğitimi verildi. 74.5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı.

EKONOMİYE 256 MİLYAR TL
Projeyle 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık gelen 256 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Projenin başlangıcından bu yana İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eş değer veya 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek 1.71 trilyon litre su kazanımı elde edildi. Ayrıca Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar petrolden 54.6 milyar litre tasarruf, 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 227.3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi. Projenin başlangıcından bu yana 552.7 milyon ağacın kesilmesi engellendi ve 150 milyon ton karbondioksit salınımı da önlendi.

DÜNYAYA MESAJ VERDİ
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, bu yıl "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışında bulunan temsilciliklerinde de yapılan ve yapılacak etkinliklere video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Haydi gelin işe 'giymediğim giysiler nereye gidiyor?' sorusuyla başlayalım" dedi.

Çöpe atılan atıkların yüzde 60'ının geri kazandırılabilir durumda olduğunu aktaran Erdoğan ekledi: "Bir kıyafetin giyilme süresini sadece 2 katına çıkararak bile sera gazı emisyonlarını yüzde 44 azaltabiliriz. Yani, çözüm biziz."

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