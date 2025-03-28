Sağlık turizmi için süper akıllı hastanenin inşaatı başladı!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, inşaatına başlanan 900 yataklı akıllı hastanenin sağlık turizmine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.



Yola çıkmalarının en büyük sebebinin hastane binasının eski olması ve yoğun bakım yatak sayısının Antalya'da yetersiz kalması olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Birçok hastanemiz var evet ama Akdeniz Üniversitesi'nin yeri başka. En komplike hastalara Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bakıyor ve sadece Antalya bölgesi de değil birçok şehirden bu anlamda bu komplike hastaların gideceği başka bir yer olmadığı için bunu gururla söylüyorum. Çok da mutluluk duyuyorum bundan. Birçok şehirden hasta geliyor bize ve çoğunun da yoğun bakım ihtiyacı olduğu için bize geliyorlar. Çünkü yoğun bakım süreci özel bir uzmanlık gerektiriyor ve Akdeniz Üniversitesi, komplike tedaviler konusunda fark yaratıyor." şeklinde konuştu.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, inşaatına başlanan 900 yataklı akıllı hastanenin sağlık turizmine ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Bir buçuk yıl sonra tamamlanması planlanan hastanenin sağlık sektöründe ciddi bir rahatlama sağlayacağını söyleyen Rektör Özkan, "Yeni binamızın sağlık turizminde çok ciddi katkıları olacak. Çünkü yepyeni bir hastane ve daha ferah alanları var. Yoğun bakımları daha büyük olacak. Daha ciddi yatak sayısı olacak. Bu anlamda da sağlık turizmine çok ciddi katkısı olacağından da eminim. Çünkü Sağlık turizmi kapsamında gelen hastalar, hem kaliteli sağlık hizmeti hem de konforlu bir ortam bekliyor. Elbette en önemli şey sağlık turizminde sunduğunuz sağlık hizmetinin kalitesi ama yine de ortamın da hoş olması onlar açısından çok avantajlı. Fiyatları arttırmak anlamında mekanın daha kaliteli olması da bizim işimize yarayacaktır diye düşünüyorum" dedi.



Rektör Özkan, "Bu hastane, birçok yeniliği ve sürdürülebilir sağlık çözümlerini içinde barındırıyor. Birincisi sürdürülebilir bir hastane yeşil bir hastane enerjisini, suyunu en ideal şekilde kullanacak bir hastane. Yağmur suyu keza öyle. Çıkardığımız taşı toprağı da yine başka bir yerde kullanıyoruz. Zemini sağlamlaştırmak için kullanıyoruz. Bu anlamda her şekilde yeşil ve sürdürülebilir bir hastane olacak ve metrekareye baktığınız zaman da hiçbir alanı boşa harcamadık" şeklinde konuştu.

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