Kırmızı et sektörüne rekabet incelemesi!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son zamanlarda kırmızı et sektöründeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çekerek, "Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var" diye konuştu.



Sektöre ilişkin çok sayıda inceleme yürüttüklerini ve bu konuda önemli bulgular elde ettiklerini belirten Küle, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kurulu'na verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz" dedi.

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