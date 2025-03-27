PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çiftçilere yeni tarım modelleri!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi bahçesinde faaliyet gösteren topraksız tarım alanında incelemelerde bulundu.Kent Tarımı için topraksız üretim üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ‘Tarım alanlarımızda az su isteyen bitkileri tercih ederken diğer taraftan da tüm dünyanın kullandığı modern yöntemleri ortaya çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz’ dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Çiftçilere yeni tarım modelleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kenk Tarımı için topraksız üretim üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Konya Bilim Merkezi bahçesinde topraksız tarım alanı oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi bahçesinde oluşturulan topraksız tarım alanı Konya tarımı için önemli bir model oluşturuyor. Topraksız tarım alanında Ar-Ge çalışmaları yapılan merkezde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım şehri Konya'da kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması ve sürdürülebilir bir tarım yapmalarıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

OTOMASYONLA DENEME
Bilim Merkezi bahçesinde kurdukları topraksız tarım alanında sadece su kullanarak otomasyonla bir deneme gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Çiftçilikte temel esas; anlatmak değil, görerek üretim çeşitliliğini değiştirebilmek. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde oluşturacağımız eğitim alanlarında çiftçilerimize bu işin ne kadar verimli olduğunu ve sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışmaları anlatmak imkanı sunarak Konya'da bu tür uygulamaların gelişmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

MODERN YÖNTEMLER
Konya'nın büyük bir tarım şehir olmasına rağmen aynı zamanda ciddi su sorunu yaşayan bir şehir olduğuna da dikkati çeken Başkan Altay, "Dolayısıyla bir taraftan tarım alanlarımızda az su isteyen bitkileri tercih ederken bir taraftan da tüm dünyanın kullandığı modern yöntemleri ortaya çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları derleyerek çiftçilerimizin günlük hayatında daha çok kazanç elde edebilecekleri yeni tarım modelleri oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Borsa İstanbul
Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHP’li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak?
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir
O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi?
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den