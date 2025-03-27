Chery’den dev yatırım: 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak!

Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi. Bu kapsamda Chery marka otomobillere yönelik Türkiye'de kurulacak üretim kampüsünün detayları belli oldu.



Chery paydaşları, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteli, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek tesislerle mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracak. Toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

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