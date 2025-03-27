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Bayram sevinci tatil hareketliliğini artırdı: Termallerde % 80 doluluk!

9 güne çıkan tatil termal otellere ilgiyi artırdı. Afyonkarahisar'da termal otellerde rezervasyonlar, tatil öncesi yüzde 70-80 doluluğa ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Bayram sevinci tatil hareketliliğini artırdı: Termallerde % 80 doluluk!

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Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle 9 güne çıkan tatil termal otellere ilgiyi artırdı. Afyonkarahisar'da termal otellerde rezervasyonlar, tatil öncesi yüzde 70-80 doluluğa ulaştı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Ilıman bir hava var Afyonkarahisar'da. 5 yıldızlı otellerimizde özellikle sanatçılı otellerimiz var, animasyon aktiviteli otellerimiz var. Bu otellerimizin şu anda doluluk oranı yüzde 70-80'e geldi" dedi. Misafirlerin minimum 3-4 gece konaklama yaptığını söyleyen Gümüşhan, "Bir bölüm bayram tatilinde, bir bölüm de ara tatilin ikinci yarısında gelecek. Tüm otellerimiz 9 günlük doluluk yaşayacak" diye konuştu.

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