Bakanlık fahiş fiyat karşı kapsamlı denetimler başlattı!

Ticaret Bakanlığı, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan işletmelere kapsamlı denetimler başlattı.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Hayvancılık sektöründe maliyet unsurlarında belirgin artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan bazı firmaların Tarım Bakanlığı ile birlikte takibe alındığı belirtilen açıklamada, 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletmede eş zamanlı denetimlerin başladığı kaydedildi.



24 Mart Pazartesi başlayan denetimlerin devam ettiği kaydedilirken, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacağı belirtildi.

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