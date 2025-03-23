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Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden kritik toplantı! "İstikrar için araçları kullanacağız"

Merkez Bankası yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, ekonomik istikrarın korunması ve piyasa kuralları çerçevesinde tüm araçların etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı.

Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 18:48
Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği’nden kritik toplantı! İstikrar için araçları kullanacağız

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden kritik toplantı!

PİYASALARDAKİ SON DURUM ELE ALINDI

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"İSTİKRAR İÇİN ARAÇLAR KULLANILACAK"

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

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