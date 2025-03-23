Ramazan Bayramı'na artık sayılı gün kaldı. Bu yıl arife günü 29 Mart Cumartesi gününe, Ramazan Bayramı da 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Çalışanların pek çoğu bu tarihlerde çalışmayacak. Bazıları da görevleri başında olacak. Peki bayramda zorla çalıştırma yapılır mı? Çalışanların ve çalışmayanların ücretleri nasıl uygulanacak? İşte detayları...

Bayramda çalışana çift yevmiye! Para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Nasıl hesaplanır? Asgari ücretli ne alacak? (AA)



BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.

Bayramda çalışana çift yevmiye! Para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Nasıl hesaplanır? Asgari ücretli ne alacak? (AA)



BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçiler ücretlerini tam olarak alıyor. Çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Üstelik resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılması gerekiyor. Eğer resmi tatil işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o gün için verilecek ilave ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor. Yani çalışan o günün ücretini tam alıyor, üzerine 1.5 gündelik tutarında bir ödeme daha yapılıyor.



PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Bayramda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren işçisini bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda bulunuyor. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek çalışanına ödeme yapması mümkün değil.

Bayramda çalışana çift yevmiye! Para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Nasıl hesaplanır? Asgari ücretli ne alacak? (AA)



ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?

İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.



BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? NASIL HESAPLANIR?

Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan ödeme alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı olarak veriliyor.

Bayramda çalışana çift yevmiye! Para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Nasıl hesaplanır? Asgari ücretli ne alacak? (AA)

15.5 GÜN RESMİ TATİL VAR

Resmi tatillerde çalışanlar ne kadar ilave ödeme alıyor?

Maaşa göre alınacak ek ödeme farklılık gösteriyor. Asgari ücretli bir çalışanın günlük ücreti 736,82 lira (22.104,67 / 30) seviyesinde bulunuyor. Resmi tatillerde çalışan asgari ücretliye çalıştığı her gün için 736,82 lira, eğer o gün hafta tatiline denk geliyorsa bin 105 lira 23 kuruş ilave ödeme yapılıyor. Yapılacak ödeme maaşa göre daha da artıyor. Bu yıl resmi tatil olan 15.5 günde çalışan asgari ücretliye tam maaşının yanı sıra 11 bin 420 lira 71 kuruş (736,82 x 15.5) ilave ödeme alacak. Bu günlerden hafta tatiline denk gelen günlere göre ödeme daha da artacak.



ASGARİ ÜCRETLİ NE ALACAK?

Ramazan Bayramı'nda çalışana ne ödenecek?

Tam ücrete ilaveten 3.5 günlük ek ücret verilecek. Asgari ücretli çalışana yapılacak ek ödeme, çalıştığı her gün için 736,82 lira, hafta tatiline denk gelen gün için de bin 105 lira 23 kuruş olacak. Buna göre,

2.5 günlük ek ücret: 736,82 x 2.5 = 1.842,05 TL

1 günlük ek ücret (hafta tatiline denk gelen gün için): 1.105,23 TL

Toplam: 2.947,28 TL

Bayramda çalışana çift yevmiye! Para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Nasıl hesaplanır? Asgari ücretli ne alacak? (AA)



İŞTE RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI TATİLİ: 1 gün 1 Ocak Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI: 3.5 gün 29 Mart Cumartesi yarım gün 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı tam gün

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 1 gün 23 Nisan Çarşamba tam gün

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 gün 1 Mayıs Perşembe tam gün

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 1 gün 19 Mayıs Pazartesi tam gün

KURBAN BAYRAMI: 4.5 gün 5 Haziran Perşembe yarım gün 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar, 9 Haziran Pazartesi tam gün

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 1 gün 15 Temmuz Salı tam gün

ZAFER BAYRAMI: 1 gün 30 Ağustos Cumartesi tam gün

CUMHURİYET BAYRAMI: 1.5 gün 28 Ekim Salı yarım gün 29 Ekim Çarşamba tam gün

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