TÜRSAB yetilileri açıkladı: Rus turist sayısı 2025’te 7 milyonu geçecek!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT) kapsamında açıklamalar yaptı. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, 2025 yılına ilişkin Rus pazarına yönelik büyük beklentiler içerisinde olduklarını belirterek, Rus rublesinin bu yıl tüm dünya paraları karşısında değer kazandığını söyledi. Türkiye'nin halihazırda fiyat ve kalite bakımından yüksek bir seviyede bulunduğunu vurgulayan Eker, "Bu nedenlerden dolayı Rus turistlerin Türkiye'yi geçtiğimiz yıla göre daha fazla tercih edeceğini düşünüyoruz" dedi.



BU YIL YÜZDE 10 ARTIŞ VAR

Geçen yıl Türkiye'yi 6,5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini bildiren Eker, "Rus pazarı her zaman Türkiye'nin ilk üç pazarından bir tanesi olmuştur. Şu anda da lider pazar konumunda. Bu yıl en az yüzde 10 artışla 7 ile 7,5 milyon arasında turistin geleceğini düşünüyoruz. Bu yıl Rus pazarında 7 milyonu geçeriz. Türkiye ile Rusya arasındaki tarifeli seferler arttıkça, insanlar bireysel bazda istedikleri gün, istedikleri hava yolu gibi kendi programlarını yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN