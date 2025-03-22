Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstişareye açığız

İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektörün düzenlediği fuar ve etkinliklere verdikleri destekler hakkında bilgi vererek, buna devam edeceklerini söyledi.



Bolat, şunları kaydetti: Biz istişareye her zaman açığız. Özellikle ayakkabı ve deri ürünlerindeki daralmayı ve dış ticaret açığı noktasındaki sorunu görünce sektörle istişare ederek önemli kararlar aldık. Destekleri hayata geçirirken bunu, üreticinin, istihdamın, yatırımın ayakta kalması ve ilerleme gayemiz kadar tüketicinin de fiyatlarının yükselmemesi için yaptık."

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