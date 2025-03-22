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Rekabet Kurulu'ndan enerji sektörüne ceza yağdı: 9 şirket radara takıldı!

Enerji sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete, Rekabet Kurulu tarafından yaklaşık 537,2 milyon lira idari para cezası kesildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Rekabet Kurulu’ndan enerji sektörüne ceza yağdı: 9 şirket radara takıldı!

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Rekabet Kurulu, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete yaklaşık 537,2 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırdı. İşte o açıklama: Astor Enerji AŞ ve EFG Elektrik Enerji AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğe 339 milyon 807 bin 744 lira, Balıkesir Elektromanyetik Sanayi Tesisleri AŞ'ye 69 milyon 33 bin 435 lira, Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'ye 32 milyon 315 bin 343 lira, Ekos Teknoloji ve Ticaret AŞ'ye 12 milyon 736 bin 611 lira, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 13 milyon 519 bin 367 lira, Eva Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 7 milyon 231 bin 510 lira, Monokon Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 898 bin 433 lira ve Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 19 milyon 272 bin 557 lira idari para cezası verildi.

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