Bakan Uraloğlu: İBB işin içinde yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattının Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasına ilişkin İstanbul Valiliği ve Ümraniye Belediyesi'nin talebinin olduğunu belirtti.



"Büyükşehir ne işin içinde var, ne talep noktasında var, ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var. Bunların hiçbirisi yok" dedi.



Uraloğlu, şöyle devam etti: Buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık, o proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanı'mızdan yetkisini alarak Bakanlık olarak yapılmasıdır.

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