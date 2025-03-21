TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: 24-26-28 Mart’ta temettü verecek şirketler ve hisseler neler?

Yatırımcılar şirketlerin temettü ödeme tarihlerini ve oranlarını takip ederek, kar payı dağıtımlarından yararlanmak için stratejik kararlar alıyor. Temettü takvimi, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, aynı zamanda portföy yönetimi açısından da büyük önem taşıyor. Peki Mart ayı temettü verecek şirketler hangisi? İşte temettü takvimi…
(Kaynak: AA)
2025 TEMETTÜ TAKVİMİ
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: AKCNS
Temettü (net): 5.3287 TL
Ödeme tarihi: 24.03.2025
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü (net): 8.5850 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2025
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: AGESA
Temettü (net): 4.7222 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2025
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü (net): 4,7222 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2025
Akbank T.A.Ş.
Bist kodu: AKBNK
Temettü (net): 1.0387 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2025
(Kaynak: AA)
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: BRISA
Temettü (net): 1.8102 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Bist kodu: TUPRS
Temettü (net): 6.6172 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C
Bist kodu: ISCTR
Temettü (net): 0.1548 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Bist kodu: ANSGR
Temettü (net): 3.5700 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist kodu: ISMEN
Temettü (net): 4.8167 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü (net): 0.5993 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Bist kodu: EGEEN
Temettü (net): 45.0500 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025