TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: 24-26-28 Mart’ta temettü verecek şirketler ve hisseler neler?

Yatırımcılar şirketlerin temettü ödeme tarihlerini ve oranlarını takip ederek, kar payı dağıtımlarından yararlanmak için stratejik kararlar alıyor. Temettü takvimi, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, aynı zamanda portföy yönetimi açısından da büyük önem taşıyor. Peki Mart ayı temettü verecek şirketler hangisi? İşte temettü takvimi…