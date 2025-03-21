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TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: 24-26-28 Mart'ta temettü verecek şirketler ve hisseler neler?

Borsa yatırımcıları, 2025 yılı Mart ayı temettü takvimi ve temettü dağıtacak şirketleri araştırmaya devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalarla hangi hisselerin temettü vereceği belli oluyor. Peki temettü verecek şirketler ve hisseler neler? İşte son durum.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 15:22
TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: 24-26-28 Mart’ta temettü verecek şirketler ve hisseler neler?

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Yatırımcılar şirketlerin temettü ödeme tarihlerini ve oranlarını takip ederek, kar payı dağıtımlarından yararlanmak için stratejik kararlar alıyor. Temettü takvimi, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, aynı zamanda portföy yönetimi açısından da büyük önem taşıyor. Peki Mart ayı temettü verecek şirketler hangisi? İşte temettü takvimi…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: AKCNS

Temettü (net): 5.3287 TL

Ödeme tarihi: 24.03.2025

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Bist kodu: NUHCM

Temettü (net): 8.5850 TL

Ödeme tarihi: 25.03.2025

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Bist kodu: AGESA

Temettü (net): 4.7222 TL

Ödeme tarihi: 26.03.2025

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Bist kodu: ANHYT

Temettü (net): 4,7222 TL

Ödeme tarihi: 26.03.2025

Akbank T.A.Ş.

Bist kodu: AKBNK

Temettü (net): 1.0387 TL

Ödeme tarihi: 26.03.2025

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: BRISA

Temettü (net): 1.8102 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Bist kodu: TUPRS

Temettü (net): 6.6172 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025

Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C

Bist kodu: ISCTR

Temettü (net): 0.1548 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Bist kodu: ANSGR

Temettü (net): 3.5700 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bist kodu: ISMEN

Temettü (net): 4.8167 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

Bist kodu: FMIZP

Temettü (net): 0.5993 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Bist kodu: EGEEN

Temettü (net): 45.0500 TL

Ödeme tarihi: 28.03.2025