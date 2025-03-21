İşsizlik 12 yılın en düşük seviyesinde!

Türkiye istihdamda rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; 2024'te işsizlik, 2023'e göre 0.7 puan azalarak yüzde 8.7 ile 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2024'te bir önceki yıla göre 1.1 puan azalarak yüzde 16.3 oldu.



988 BİN KİŞİYE İŞ

2024'te işsiz sayısı bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 binle yıllık bazda tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. İstihdam oranı 1.2 puan artarak yüzde 49.5'e, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puan artarak yüzde 54.2'ye yükseldi. Her iki veri de rekor seviyeye görüldü. İşgücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 837 bin artışla 35 milyon 733 bin kişi oldu.

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