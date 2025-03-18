ARF Bio halka arza hazırlanıyor!

ARF Bio, sermaye artırımı ve ortak satış ile 47 milyon adet payın halka arzı için SPK'ya başvurdu. ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmını Ödemiş'teki entegre tesisine yapılacak yatırımlara ayırmayı planladıklarını, biyogaz üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu değerlendirerek mikroalg üretimine girmeyi hedeflediklerini söyledi.



Türkiye'de henüz sınırlı seviyede olan mikroalg yetiştiriciliğinin giderek artan talebi karşılamada yetersiz kaldığını anlatan Arslan, "Bu yatırımla ARF Bio'nun rekabet gücünü artırırken, enerji verimliliğimizi de iyileştireceğiz" dedi.

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