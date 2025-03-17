Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler BESleniyor! En yüksek artış 18 yaş altında

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümesini sürdürüyor. Gönüllü BES'te katılımcıların toplam fon büyüklüğü 28 Şubat itibariyle 1 trilyon 89 milyar lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı. 29 Şubat 2024'te katılımcıların fon büyüklüğü 695 milyar 999 milyon lira seviyesindeydi.

Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler ʺBESʺleniyor! (AA)

Bir yılda fon büyüklüğünde yüzde 56.5'lik artış yaşandı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; BES'te devlet katkısı fon tutarı bir yılda 90.6 milyar liradan 149 milyar liraya yükselirken, toplam fon tutarı da 786.6 milyar liradan yüzde 57.5 artışla 1 trilyon 238 milyar liraya ulaştı.

Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler ʺBESʺleniyor! (AA)

9.6 MİLYONUN % 14.1'İ

Gönüllü BES'te katılımcı sayısı da 28 Şubat itibariyle 9 milyon 630 bin 413 kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayının 8 milyon 848 bin 367 olduğu dikkate alındığında katılımcı sayısında bir yılda yüzde 8.84 artış kaydedildiği görüldü. BES'teki büyümede çocuk ve genç katılımcılar önemli rol oynadı.

Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler ʺBESʺleniyor! (AA)

Yaş gruplarına göre bakıldığında, katılımcı sayısında bir yılda en yüksek büyüme yüzde 30.6 ile 18 yaş altında görüldü. 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 39 binden 1 milyon 357 bine ulaştı. Bu yaş grubunun toplam katılımcılar arasındaki payı yüzde 11.75'ten yüzde 14.1'e çıktı. İkinci yüksek büyüme ise yüzde 18.67 ile 18-25 yaş grubunda ortaya çıktı. Bu yaş grubunda katılımcı sayısı 396 bin 579'dan 470 bin 634'e yükseldi.



(Takvim.com.tr)

OKS'YLE 17 MİLYONU GEÇTİ

Otomatik Katılım Sistemi'nde ise (OKS) toplam katılımcı sayısı 28 Şubat 2025 itibariyle 7 milyon 557 bin 429 kişiye ulaşırken, katılımcıların fon büyüklüğü 86 milyar 403 milyon lirayı, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 92 milyar lirayı geçti. Gönüllü BES ve OKS toplam katılımcı sayısı 17 milyonu aştı.

(Takvim.com.tr)



YÜZDE 42'Sİ KADIN

2024 sonu itibarıyla, Gönüllü BES'teki katılımcıların yüzde 42'sini oluşturan kadınlar, toplam fon büyüklüğünün de yüzde 44'üne sahip. Kadın katılımcı oranının en yüksek olduğu iller; Denizli, İzmir, Ankara, Sinop ve Bartın olurken, kadın katılımcıların en çok tercih ettiği fon kategorisi yüzde 41 ile Kıymetli Madenler Fonu oldu.

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