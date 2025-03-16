Ev sahiplerinin emlak vergisi telaşı başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinde 2025 yılına ilişkin ilk taksitin Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Kimler muaf tutulacak? Yeni emekliler de vergi muafiyetinden yararlanabilecek mi? İşte tüm detaylarıyla emlak vergisi rehberi...

Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor? (AA)

KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ SAYILIYOR?

Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyete sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.

Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor? (AA)



VERGİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Böylece verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmıyor. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan bu vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor. 2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yüzde 21,965 artırıldı.

Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor? (AA)



ÖRNEK HESAPLAMA

(BÜYÜKŞEHİR İÇİN)

Meskenin 2024 yılına ait emlak vergi değeri: 700.000 TL

Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri: 853.755 TL

1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 853.000 TL

Bu değerin binde 2'si: 1.706 TL

Kültür payı (yüzde 10): 170,60 TL

Ödenecek vergi: 1.876,60 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMALI?

Birinci taksit ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit Mayıs ayı sonuna kadar yatırılacak. İkinci taksit ise Kasım ayında ödenecek.



BU YIL EV ALAN VERGİYİ NE ZAMAN ÖDEMEYE BAŞLAR?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2026'da başlar.

Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor? (AA)

YENİ ALINAN EVİN EMLAK BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Örneğin; bu yıl Ocak ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2025 tarihine

kadar emlak vergisi bildirimi yapmanız gerekiyor.

KİMLER VERGİDEN MUAF TUTULUYOR?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.



MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Emekli olanların bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması isteniyor.

Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor? (AA)

ÇALIŞAN EMEKLİLER YARARLANIR MI?

Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 230 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.



YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlardan 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacak. Bu yıl emekli olanlar için de muafiyet 2026'da uygulanmaya başlanacak.



YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLARA MUAFİYET VAR MI?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödüyor.



KONUTTA OTURMAK ŞART MI?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.



HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor? (AA)

TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE VERGİ ÖDER Mİ?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Yazlıkta sürekli oturduğunu elektrik ve su faturasıyla kanıtlayanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanıyor.

DUL MAAŞI ALAN VERGİ ÖDER Mİ?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor. Geçen yıl aylık bağlanan dul ve yetimler de bu yıl vergi muafiyetinden yararlanmaya başlayabiliyor.



MUAF OLMASINA KARŞIN ÖDEME YAPANLAR İADE ALABİLİR Mİ?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

EMLAK VERGİSİ BORCU OLAN EV SATILABİLİR Mİ?

Satacak kişinin tapu devri işlemesinden önce emlak vergisini yatırması gerekiyor. Alım satım işlemlerinde emlak vergisi dahil tüm borçlar satıcıya ait. Satış sırasında ödeme yapılabiliyor.



KONUT HİSSESİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NASIL UYGULANIR?

200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler muafiyetten hisseleri oranında faydalanır. Sahip olduğu konutun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlara ise emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz.

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