Sosyal güvenlikte geçtiğimiz dönemde önemli reformlara imza atılırken, yenileri üzerinde de çalışmalar sürüyor. Atılacak adımlardan biri de emeklilikte gelirleri artırmaya yönelik olacak.

ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek? (takvim.com.tr arşiv)

Bu kapsamda çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye alınacak. Bu sistem, çalışanlara, emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrı bir emeklilik imkanı daha sağlayacak. Orta Vadeli Program'a giren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulamaya alınması bekleniyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek? (takvim.com.tr arşiv)

YENİ SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

Halen Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı ile destek veriyor. Emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor. Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyene de maaş ödemesi yapılıyor.

Otomatik BES ile devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek. Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. Otomatik BES isteğe bağlı iken, tamamlayıcı sistem her çalışanı kapsayacak.

ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek? (takvim.com.tr arşiv)

PRİMLERİ KİM ÖDEYECEK?

Tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacak. Hem çalışanlar hem devlet hem işveren sisteme para aktaracak. Çalışanlar brüt maaşlarının en az yüzde 3'ünü sisteme aktarırken; işveren de personeli için SGK'ya her ay yatırdığı sigorta priminin yanı sıra, bir de tamamlayıcı emeklilik katkısı ödemesi yapacak. İşverenin tamamlayıcı emeklilik sistemine yapacağı aylık katkı, çalışmalar sırasında belirlenecek. Brüt maaş üzerinden belirlenecek yüzdelik oranda her ay işveren katkısı olacak. Ayrıca yüzde 30 devlet katkısı da bulunacak. Böylece birikim artacak.

ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek? (takvim.com.tr arşiv)

ÇALIŞANLARIN TAZMİNAT HAKLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Çalışan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle yaşlılıkta SGK'dan alacağı emekli aylığının yanı sıra bir gelir daha elde edecek. Tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacağı, sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlayacağı için, kıdem tazminatı ile de yakından uzaktan bir ilgisi olmayacak. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde devam edecek. Tamamlayıcı emeklilik ise bundan tamamen ayrı uygulanacak.

ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek? (takvim.com.tr arşiv)

YAŞ ŞARTINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Şu anda uygulanan sistemde BES'ten emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor. Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde bu şartta bir değişiklik olup olmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.

ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek? (takvim.com.tr arşiv)

SİSTEM NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni sistem OVP'de de yer alıyor. 2025 yılının son çeyreğinde düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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