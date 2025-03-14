Altın yükselişe geçti: Gramı 3 bin 477 TL!

Tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı altına olan talebi devam ettiriyor. Ons altın dün 2 bin 947 dolara kadar yükselerek zirveye yaklaştı. Altının ons fiyatı, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.



Ons altındaki hareketlilik yurt içine de yansıdı. Gram altın dün 3 bin 477 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Cumhuriyet altını 23 bin 545, çeyrek altın da 5 bin 735 lira seviyesine çıktı. Analistler, ABD'de Şubat'ta son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen tüketici enflasyonunun yatırımcıları kısmen rahatlattığını, ancak tarifelerin önümüzdeki aylarda maliyetleri artırarak enflasyonist baskıyı tekrar güçlendirebileceğini belirtti.



Ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişelerin sürdüğünü belirten analistler, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

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