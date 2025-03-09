PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Turizmde rekor bekleniyor: Yurt dışından erken rezervasyonda yüzde 20 artış!

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yurt dışından erken rezervasyonda yüzde 20 artış görüldüğünü, bunun turizmde yeni rekorların kırılacağının göstergesi olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Turizmde rekor bekleniyor: Yurt dışından erken rezervasyonda yüzde 20 artış!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yurt dışından erken rezervasyonda yüzde 20 artış görüldüğünü, bunun turizmde yeni rekorların kırılacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün kalbinin bu fuarda attığını dile getiren İşler, şöyle konuştu:

"ITB Berlin Fuarı bize hemen hemen o yılın nasıl geçeceğiyle ilgili ciddi ipuçları veriyor. Türk turizmi her sene büyümeye devam ederken, 2025 yılında da Almanya'dan yurt dışına çıkan Alman vatandaşlarında ciddi artış gözüküyor. Almanya pazarında 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan ilk 10 ülke arasında Türkiye şu anda birinci sırada. Geçen sene marta göre ise bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye çıkışlarda yüzde 6 artış var."

Turist sayısı da 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62,2 milyon kişiye ulaşmıştı. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon dolar olurken, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri 606 milyon 401 bin dolar olarak gerçekleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?
Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Diline hakim olan beladan uzak olur
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti: Atalım şunu dışarı | Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltına alındı
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı
Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları!
Şenol Güneş’ten istifa açıklaması! En doğru karar neyse...
ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan
Seri sonu! Trabzonspor - Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip
Bakan Yerlikaya’dan başıboş köpek sorunu ile ilgili belediyelere net mesaj: Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız
Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti AK Parti’yi ve MHP’yi ziyaret edecek
Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi
Trump’a Filistin protestosu! Eylemciler golf sahasını kırmızıya boyadı: Üzerine Gazze satılık değildir yazdı
CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den ön seçim tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!
Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?
Çağla Tuğaltay’ın katili kim? İlker Tuğaltay yıllar sonra konuştu! Görgü tanığından itiraf: Kanlar içerisinde gördüm
Fenerbahçe’nin ilk transferi o olacak! Bonservisi de belli oldu
Takvim karanlık ilişkileri gündeme getirmişti! İBB’den Medya AŞ’ye dudak uçuklatan bir reklam ihalesi daha! İstanbullunun parası nereye gidiyor?