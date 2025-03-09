Turizmde rekor bekleniyor: Yurt dışından erken rezervasyonda yüzde 20 artış!

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yurt dışından erken rezervasyonda yüzde 20 artış görüldüğünü, bunun turizmde yeni rekorların kırılacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün kalbinin bu fuarda attığını dile getiren İşler, şöyle konuştu:

"ITB Berlin Fuarı bize hemen hemen o yılın nasıl geçeceğiyle ilgili ciddi ipuçları veriyor. Türk turizmi her sene büyümeye devam ederken, 2025 yılında da Almanya'dan yurt dışına çıkan Alman vatandaşlarında ciddi artış gözüküyor. Almanya pazarında 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan ilk 10 ülke arasında Türkiye şu anda birinci sırada. Geçen sene marta göre ise bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye çıkışlarda yüzde 6 artış var."

Turist sayısı da 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62,2 milyon kişiye ulaşmıştı. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon dolar olurken, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri 606 milyon 401 bin dolar olarak gerçekleşti.