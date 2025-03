Restoranların uygun fiyatlı etleri satın aldığı iddia edildi: Vatandaş et bulamaz hale geldi!

Ramazan ayında vatandaşların uygun fiyatla et alabilmesi için Et ve Süt Kurumu (ESK) ile PERDER arasında protokol yapılarak federasyon üyesi yerel marketlerde dana kuşbaşı kilogramı 399, kıyma ise 379 lira olarak sabitlenmişti.



Ancak daha şimdiden vatandaş, marketlerde et bulamaz hale geldi. ESK yetkilileri, yeterince etin marketlere dağıtıldığını kaydederken, market yetkilileri ise yoğun talebe yetişilemediğini ifade etti. Market yetkilileri, bazı restoranların uygun fiyatlı etleri toplu şekilde satın alarak vatandaşı mağdur ettiğini aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN