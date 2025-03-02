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Kariyerküre geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyor!

Türkiye'nin kariyer rehberliğinde öncü kuruluşu Kariyerküre, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Kariyerküre geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyor!

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Türkiye'nin kariyer rehberliğinde öncü kuruluşu Kariyerküre, geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyor.

Kariyerküre Yönetim Kurulu Başkanı Esra Değerli, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olduklarını belirterek, "Doğru meslek seçimi, mutlu ve başarılı bir kariyerin temelidir. Biz de bu süreçte gençlerin yanında olarak onlara rehberlik ediyoruz. Sponsor olarak yer aldığımız eğitim temelli etkinliklerle de gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sunmamız için önemli adımlar atarak onlar için bütün dış etkenleri olumlu hale getiriyoruz. Psikolojik danışmanlarımızla da sadece eğitim üzerine değil, hayatta güçlü adımlar atmaları için de çözümler üretiyoruz. Bu yolda da bütün ekibimizle gençlerimizin hayatına dokunmak bizi mutlu ediyor" dedi.

BİREBİR DANIŞMANLIK
Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, doğru meslek seçimi yapmalarına ve kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı olduklarını söyleyen Değerli, "13-19 yaş arası gençlere özel geliştirilen programlarla, onların yeteneklerini analiz ederek en uygun kariyer yollarını belirlemelerine rehberlik ediyoruz. Kariyer planlaması, sadece bir meslek seçmekten ibaret değildir. Başarılı bir kariyer, kişisel gelişim, özgüven ve doğru yönlendirme ile mümkündür. Kariyerküre olarak, alanında uzman danışmanlarımızla gençlere destek sunarak onların güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmelerine yardımcı oluyoruz. Birebir danışmanlık görüşmeleri, atölye çalışmaları ve kariyer rehberliği hizmetleriyle gençlerimizin, geleceğe emin adımlarla hazırlanmasında rol oynuyoruz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere özel rehberlik hizmetleriyle doğru seçimler yapmalarına yardımcı olduklarını anlatan Değerli, şöyle devam etti:

"Alan testleri, meslek simülasyonları ve uzman görüşlerimizle gençler, kendilerine en uygun bölümü ve kariyer yolunu keşfediyor. Bireysel danışmanlık hizmetleri çocuğunuzun yetenek ve ilgi alanlarına uygun meslekleri belirlemesine destek olur. Akademik ve kariyer rehberliği eğitim sürecinde en doğru yönlendirmeyi almasını sağlar. Ayrıca psikolojik ve motivasyonel destek ile çocuğunuzun sınav kaygısını yönetmesine ve özgüvenini artırmasına yardımcı olursunuz."

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