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e-ticarette Ramazan bereketi! 50 milyar liralık ek alışveriş beklentisi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, vatandaşların çevrim içi alışveriş tercihinin her geçen gün arttığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
e-ticarette Ramazan bereketi! 50 milyar liralık ek alışveriş beklentisi

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, vatandaşların çevrim içi alışveriş tercihinin her geçen gün arttığını belirterek, "Ramazan ayında özellikle gıda ve süpermarket alışverişlerinin önemli ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de halihazırda aylık yaklaşık 200 milyar liralık e-ticaret hacmi bulunuyor" dedi.

Çevikoğlu, sektör genelinde ramazan ayına özel 50 milyar liralık ek alışveriş beklentisi oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ayda e-ticaret hacminin 250 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Araştırmalar tüketicilerin yüzde 60'ının ramazan ayında daha fazla alışveriş yaptığını gösteriyor. Alışverişe erken başlayan vatandaşlar, e-ticaret üzerinden yapılan gıda alışverişlerini de hareketlendiriyor. Pek çok e-ticaret pazar yeri, perakendeci ve marka ramazan ayına özel ürünler, kampanyalar ve teklifler geliştiriyor. Bunların başında elbette ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve yoğunlukla gıda ve süpermarket ürünleri içeren koliler oluyor."

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