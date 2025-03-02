Audi fabrikası kapandı! İşten çıkarılan binlerce kişi fabrika önünde gözyaşlarını tutamadı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 76 yıllık fabrikası kapandı.
Audi markası, geçen yılın temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.
Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamıştı.