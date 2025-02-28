TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’ndan ihracatta kadınlara yeni fırsatlar!

Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) kadın girişimcilerin ihracattaki yerinin güçlenmesi için yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kadın girişimciler ihracatta genellikle finansmana erişim zorluğu, network eksikliği veya yerel network'te sıkışıp kalmak, pazar bilgisi yetersizliği ve kültürel önyargılar gibi bariyerlerle karşılaşıyor.



Ayrıca, global pazarlardaki mevzuatlar, bürokrasi ve lojistik süreçlerin karmaşıklığı, ürün sertifikasyonu ve tedarik zinciri yönetimi gibi teknik detaylar, ürün veya marka güçlü olsa bile doğru kitleye ulaşamama sorunu ihracat süreçlerini daha da zorlaştırabiliyor.



Biz bugün burada; Kadın girişimcilerimizin ihracat süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak, Birlik üyesi ihracatçı firmalar ile kadın girişimciler arasında güçlü bir iş birliği ağı kurmak, Bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, kadın girişimcilerimizin uluslararası pazarlarda daha etkin olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



Jak Eskinazi, işbirliği kapsamında yaklaşık 50 kadın girişimciye 3-4 aylık bir program dahilinde ihracat mevzuatı, teşvikler, marketing, ihracatta sözleşme, gümrük, teslim ve ödeme süreçleri, ihracat finansmanı, e-ihracat gibi başlıklarda eğitimler vermeyi planladıklarını açıkladı.



Eskinazi şunları aktardı: "Export-Up Mentörlük Programının 4. Dönemine Aralık 2024 itibariyle başladık. Export-Up bu döneminde ilk kez yurt dışına açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 kadın girişimci, İngiltere'den 1 girişimci ile birlikte toplamda 17 faydalanıcıya destek sunuyoruz."