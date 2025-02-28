Sanayi ve ticarete ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak.



Düzenleme, 14 Mart'ta yürürlüğe girecek. Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklik de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Kanun'un "İdari cezalar" başlığı altındaki fiiller haricinde, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin olarak Kanun'a dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

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