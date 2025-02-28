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KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu: 2025 yeşil dönüşüm ve toplumsal değişimlerin yılı olacak

Önümüzdeki yıl için hedef büyüten KAGİDER, projelerini ve gelecek öngörülerini paylaştı. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, yaptığı değerlendirmede “2025 yılı kadın girişimciler için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün yılı olacak” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu: 2025 yeşil dönüşüm ve toplumsal değişimlerin yılı olacak

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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu yaptığı açıklamada 2025 yılının kadın girişimciler açısından, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün yılı olacağını belirtti.

Geleceğe yön verecek bu 3 alanda çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyleyen Esra Bezircioğlu, "2025 yılı, kadın girişimciler için teknolojik, çevresel ve sosyal değişimlerin yoğun olduğu bir dönem olacak. Bu gelişmelerin kadın girişimciliğini daha güçlü ve sürdürülebilir bir konuma getireceğini öngörüyoruz" dedi.

GLOBAL PLATFORMA TAŞIYACAĞIZ
2025 yılında dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı projelerle KAGİDER etkisini daha da artırmayı planladıklarını açıklayan Esra Bezircioğlu, yeni yılın, kadın girişimciler açısından ekonomideki ve toplumdaki liderliğini daha da pekiştirecekleri bir yıl olacağını söyledi.

Dijital dönüşümü derinleştirmek için projelere imza atacaklarını söyleyen Bezircioğlu, yeşil ekonomi odaklı destek programlarını da sürdüreceklerini ve toplumsal eşitlikte kadının karar alma mekanizmalarındaki temsil oranını artırmak amacıyla, yerel yönetimler ve iş dünyası ile yeni iş birlikleri kuracaklarını anlattı.

Önümüzdeki süreçte yeni projelerinden de bahseden Bezircioğlu, şöyle konuştu: JP Morgan iş birliğiyle yeni bir projeye imza atıyoruz ve önümüzdeki 2 yıl içinde 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel ölçekte Gaziantep Belediyesi ile kadın girişimci networkü kurma çalışmalarımıza başladık.

Bu proje, yerel ekonomiye kadınların daha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak adına önemli bir adım olacaktır. Kadın girişimcilerin iş ağlarını güçlendirmek amacıyla büyük firmaların satın alma profesyonelleriyle bir buluşma organizasyonu düzenleyeceğiz.

Öte yandan SPK ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, kadın girişimciler için finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık. Uluslararası alanda New York, Londra, Berlin ve Atina gibi büyük şehirlerde düzenleyeceğimiz programlarla, Türk kadın girişimcilerini global platformlara taşıyacağız."

GLOBAL GİRİŞİMCİ PLATFORMU
Dünya çapında ticarette kadının güçlenmesini sağlamak için özel projelere imza attıklarını sözlerine ekleyen Esra Bezircioğlu, "Globalde ticarette kadın girişimcileri desteklemek için çalışmalar yapıyoruz.

Halihazırda Ticaretin Kadınları Platformu'muz aktif şekilde çalışıyor. Platformumuz 2 yılda 1600 kadın networküne ulaştı. Türkiye haritası üzerinden bu platformda kadın girişimcilere ulaşılabiliyor. Benzer şekilde bu sistemi uluslararası düzeye taşıyacağız.

Türk kadın girişimciler için global bir platform kurma çalışmalarına başladığımızı gururla paylaşmak isterim. Bu platform, yurtdışında yaşayan Türk girişimci kadınları bir araya getirerek güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, uluslararası yatırımların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

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