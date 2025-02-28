Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu!

Halkbank'ın dördüncü kez hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında kadın girişimciler, iş dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi ve başarılarıyla öne çıkanlar ödüllendirildi. Ödüller; Uluslararası İstanbul Finans Merkezi, Halkbank Kulelerinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın kazananları ödüllerini, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin elinden aldılar. Ödül törenine, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yanı sıra; KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Sibel Tatar Hanımefendi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı.



KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL KAPSAMLI KATKILAR

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri çerçevesinde kadınların iş dünyasında daha etkin ve başarılı olmalarını tüm güçleriyle desteklediklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum" vizyonundan ilham alarak çıktıkları yolda, kadınların ekonomik hayata aktif biçimde katılmalarına destek olmayı, kadın girişimciliğini artırmayı ve Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkıda bulunmayı ilke edindiklerini belirtti.



Halkbank'ın kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını tek başına sağlayarak, bu alandaki liderliğini sürdürdüğünün altını çizen Osman Arslan, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar TL finansman sağladık" dedi.



2025 senesinin "Aile Yılı" ilan edilmesinin Üreten Kadınlar Yarışması'na özel bir anlam yüklediğini belirten Osman Arslan, "Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi önemli hedeflere "Aile Yılı" vizyonunun da katkısıyla başarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.



Halkbank'ın bütün imkânlarıyla kadın girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Osman Arslan, "Hayallerini kararlılıkla inovasyona dönüştüren, tüm riskleri cesaretle aşan ve üreterek hayatın her alanına artı değer katan kadınlarla ülkemizin en büyük kadın girişimcilik markalarından birine imza attık" diye konuştu.



"Girişimci kadınlarımıza özel olarak oluşturduğumuz MasterClass Marka Eğitim Programı bu yıl da önemli bir görev üstlendi. Yarışmamızda ilk 100 arasında yer alan kadın girişimciler birbirinden değerli mentörlerimiz ve gönüllü danışmanlık veren jüri üyelerimizle birlikte son derece verimli 3 gün geçirdiler. Yarışmacılar; marka oluşturulmasından sürdürülebilirliğe, online ticaretten pazarlama tekniklerine kadar pek çok konuda değerli bilgiler edindiler."



Halkbank'ın kadın girişimciliği alanındaki çalışmalarının, küresel ölçekte de dikkat çektiğini belirten Osman Arslan, kadın girişimci destekleri ve kadınların iş hayatında güçlenmesi için yürüttüğü çalışmalar ile uluslararası alanda 30'dan fazla ödüle layık görüldüklerini ifade etti. Tüm katılımcıların heyecanla takip ettiği ödül töreninde girişimcilere; Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Yükselen Yıldız, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik ile Kadın Kooperatifi kategorilerinde toplam 3 milyon TL nakdi ödülün yanı sıra reklam ve tanıtım desteği olarak ayni ödüller de verildi.



Geçtiğimiz yıl şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye'nin yetiştirdiği büyük düşünürlerden biri olan yazar Alev Alatlı'nın anısını yaşatmak üzere verilen Alev Alatlı Özel Ödülü ise; sürdürülebilir sanat ve tasarım alanında başarılı çalışmalara imza atan Dr. Gönül Paksoy'a takdim edildi.



ÖDÜL KAZANANLAR:

A. Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi Kazananı Bebüş Kids – Zahide Arı

B. Yükselen Yıldız Kategorisi Kazananı Mormaker – Nurdeniz Erdoğan

C. Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi Kazananı Toffu – Işıl Melisa Işık

D. Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Kategorisi Kazananı Werover – Zeynep Balca Yılmaz

E. Kadın Kooperatifi Kategorisi Kazananı Lilyana Kadın Kooperatifi – Ümmühan Keskin F. Alev Alatlı Özel Ödülü Sahibi Dr. Gönül Paksoy

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