Bakanlık kadın girişimcilere 100 milyon TL destek sağlandığını duyurdu!

Kadın girişimciler ve KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçı firmalara, yönetim ve üretim süreçlerinde bilgi aktarımı, teknolojik dinamizm ve tasarım gücü dahil ihracatla ilgili her açıdan destek sağlandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu doğrultuda, 2024 yılında 23 bin 215 ihracatçı firmaya 17.6 milyar lira ihracata yönelik devlet desteği sağlanmıştır.



Bu kapsamda 2025 yılı destek tutarı da 25.5 milyar TL'ye çıkarılmıştır" bilgisini verdi. Bir işletmenin "kadın girişimci şirket" olarak değerlendirilebilmesi amacıyla 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'nın da katkılarıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan "TSE K 645" numaralı "Kadın Girişimci" standart belgesinin gerekli kriterleri ortaya koyduğunu hatırlatan Bakan Bolat, 2024 yılı itibariyle 2 milyon 238 bin 374 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, bunların 425 bin 981'inin kadın olduğunu kaydetti.



Bolat, Kooperatifçilik Proje Destek Programı kapsamında 2020 yılından bu yana geçen 4 yıllık süreçte, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflere destek verildiğini, bu kapsamda ise 740 kooperatifin 775 projesinin hibe desteğinden yararlandığını ve 100.4 milyar lira destek sağlandığını kaydetti.

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